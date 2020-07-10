В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет
Сегодня, 10:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В регионе начала работать «горячая линия» по выплатам на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает департамент информполитики по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
При возникновении вопросов по выплате пособий граждане могут обратиться по телефонам 8 (343) 312-07-12 и 8 (343) 331-57-80.
Отмечается, что свердловские семьи с детьми уже получили более 841 миллиона рублей. В Свердловской области размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет 5757 рублей. В общей сложности на выплаты планируется направить 3,64 миллиарда рублей.
В ведомстве уточнили, что подать заявление на выплаты можно при помощи портала госуслуг, МФЦ и соцзащиты.
Напомним, перечислять выплату начали с июня 2020 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина для поддержки семей с детьми в период распространения коронавируса.
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