В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет

При возникновении вопросов по выплате пособий граждане могут обратиться по телефонам 8 (343) 312-07-12 и 8 (343) 331-57-80.

Отмечается, что свердловские семьи с детьми уже получили более 841 миллиона рублей. В Свердловской области размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет 5757 рублей. В общей сложности на выплаты планируется направить 3,64 миллиарда рублей.

В ведомстве уточнили, что подать заявление на выплаты можно при помощи портала госуслуг, МФЦ и соцзащиты.