«Это почти взрослый человек»: Куйвашев объяснил отсутствие выплат на детей от 16 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram ответил на вопрос одной из подписчиц, почему на детей от 16 до 18 лет не выплачивают по 10 тысяч рублей.
По словам губернатора, 16-летние подростки — это уже почти взрослые люди, наделенные серьезными правами.
Понятно, что для вас сын всегда останется ребенком. Но, думаю, когда на федеральном уровне принималось решение об этом виде поддержки, исходили из того, что до 16 лет человек в большей степени зависим от родителей. А после 16 лет — это уже почти взрослый человек, наделенный серьезными правами, например, работать или семью создавать, написал он.
Он отметил, что уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на федеральном уровне занимается проработкой данного вопроса с соответствующими министерствами.
Напомним, 23 июня президент России Владимир Путин объявил о повторной выплате средств на детей до 16 лет. Повторная выплата будет произведена автоматически тем, кто ее уже получал. Те кто еще не получал ни одной выплаты, должны обратиться в соответствующие органы с заявлением.