«Это почти взрослый человек»: Куйвашев объяснил отсутствие выплат на детей от 16 лет

По словам губернатора, 16-летние подростки — это уже почти взрослые люди, наделенные серьезными правами.

Понятно, что для вас сын всегда останется ребенком. Но, думаю, когда на федеральном уровне принималось решение об этом виде поддержки, исходили из того, что до 16 лет человек в большей степени зависим от родителей. А после 16 лет — это уже почти взрослый человек, наделенный серьезными правами, например, работать или семью создавать, написал он.

Он отметил, что уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на федеральном уровне занимается проработкой данного вопроса с соответствующими министерствами.