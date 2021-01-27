Свердловскстат: у медиков и соцработников выросла зарплата

Свердловскстат: у медиков и соцработников выросла зарплата

Сегодня, 09:45ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области выросли зарплаты медицинских сотрудников и социальных работников, по данным Свердловскатата.

Средний уровень дохода на Среднем Урале составил 42,5 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 3%.

Самым высоким ростом отмечены заработные платы сотрудников медицинской сферы и социальных работников. Их доходы выросли за год на 18,4%. Средний уровень зарплаты в данной сфере достиг 48,6 тысячи рублей.

Кроме того, среди лидеров по росту дохода оказались работники сфер водоснабжения (рост более чем на 10% с средним заработком 36,8 тысячи рублей), информации и телекоммуникаций (увеличение почти на 9%, 59,1 тысячи рублей) и добычи полезных ископаемых (чуть более 6,5% и 47,3 тысячи рублей).

Некоторые профессии наоборот показали уменьшение зарплат. Ими оказались сотрудники административных должностей и дополнительных услуг, госуправления, обеспечения военной безопасности.

Напомним, по данным Свердловскстата в Свердловской области за год в 1,4 раза возросло количество безработных.

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