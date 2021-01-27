Свердловскстат: у медиков и соцработников выросла зарплата

Кроме того, среди лидеров по росту дохода оказались работники сфер водоснабжения (рост более чем на 10% с средним заработком 36,8 тысячи рублей), информации и телекоммуникаций (увеличение почти на 9%, 59,1 тысячи рублей) и добычи полезных ископаемых (чуть более 6,5% и 47,3 тысячи рублей).