Свердловскстат: у медиков и соцработников выросла зарплата

В Свердловской области выросли зарплаты медицинских сотрудников и социальных работников, по данным Свердловскатата.

Средний уровень дохода на Среднем Урале составил 42,5 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 3%. Самым высоким ростом отмечены заработные платы сотрудников медицинской сферы и социальных работников. Их доходы выросли за год на 18,4%. Средний уровень зарплаты в данной сфере достиг 48,6 тысячи рублей. Кроме того, среди лидеров по росту дохода оказались работники сфер водоснабжения (рост более чем на 10% с средним заработком 36,8 тысячи рублей), информации и телекоммуникаций (увеличение почти на 9%, 59,1 тысячи рублей) и добычи полезных ископаемых (чуть более 6,5% и 47,3 тысячи рублей). Некоторые профессии наоборот показали уменьшение зарплат. Ими оказались сотрудники административных должностей и дополнительных услуг, госуправления, обеспечения военной безопасности. Напомним, по данным Свердловскстата в Свердловской области за год в 1,4 раза возросло количество безработных. Свердловскстат: безработица в регионе выросла в 1,4 раза

