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Цены на сахар в России выросли на 44% с начала года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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White sweet pattern food ingredient produce 980560 pxhere.com

Цены на сахар в России выросли на 44% с начала года

Сегодня, 09:40ЭкономикаФото: pxhere.com
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