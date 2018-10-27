Цены на сахар в России выросли на 44% с начала года

К 18 октября оптовая цена на сахар составила 35,97 рублей за килограмм. Конкретной причины роста специалисты назвать не могут, но предполагают, что к ним можно отнести неурожай сахарной свёклы.

Как сообщают «Новые Известия», в текущем году площадь посева свёклы сократилась на 6%, а урожайность на юге России снизилась на 25%. Также стоит ожидать, что после повышения стоимости сахара начнут расти цены на продукты, которые его содержат.