30 стартап-команд при поддержке Сбербанка представят проекты инвестсообществу России

5 февраля в Москве стартует первый демонстрационный день акселератора «500 Startups», попасть в который мечтают практически все стартаперы в мире. В этот день своими успехами поделятся российские команды, которые на протяжении 2 месяцев прорабатывали свои бизнес-проекты в акселераторе, созданном Сбербанком осенью 2018 года.

Изначально специалисты банка совместно с представителями крупных компаний и инвестиционных фондов рассмотрели заявки более чем 840 проектов и из них выбрали те 30, которые получили возможность развиваться на платформе Сбербанка. Из выбранных проектов 70% основателей уже имели более чем трёхлетний опыт ведения бизнеса, а 20% компаний основали кандидаты наук. Неделю за неделей, с утра до ночи, как уверяют участники акселератора, они проходили обучение у лучших специалистов в области маркетинга, продаж, экономики стартапа и развития продукта.

Ты работаешь по 12 часов в день в замкнутой среде с большой концентрацией умных людей, которые готовы дать тебе все, что нужно: экспертизу, опыт, кейсы, инсайды. В таких условиях показатели просто не могут не расти,рассказал один из участников, основатель стартапа в сфере логистики «ЯКурьер» Роберт Гаспарян.

Прошедшие столь сложный отбор и не менее сложное обучение, стартапы 5 февраля представят свои успехи, а эксперты отберут из участников 7 команд, которые на четыре недели отправятся в Кремниевую долину для прохождения дополнительного обучения. Итогом станет выступление перед американскими инвесторами. За право обучения заграницей поборются пять стартапов в сфере медицины, три немедицинских проекта с использованием искусственного интеллекта, десять B2B-сервисов, шесть проектов по поиску и бронированию различных площадок, проекты в сфере промышленности, логистики, сфере IT. К участникам акселератора и демо-дня 5 февраля также присматривается Сбербанк, сообщает «ТАСС».