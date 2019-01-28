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30 стартап-команд при поддержке Сбербанка представят проекты инвестсообществу России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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30 стартап-команд при поддержке Сбербанка представят проекты инвестсообществу России

Сегодня, 23:00ЭкономикаФото: sberbank-500.ru
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