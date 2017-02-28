Туркомплекс в Серебрянке и парк развлечений на Старателе: Нижний Тагил готовится стать территорией опережающего развития

Нижний Тагил получит преимущества при выделении финансирования для инвестиционных проектов. Для бизнесменов предлагается 9 инвестиционных площадок уже на данный момент, среди которых парк «Восточный».

Инвесторам предлагается поучаствовать в строительстве оздоровительного центра, оранжереи, парков развлечений: «Militari-park» на Старателе, «Медной горы хозяйка» на Зайгоре, аквапарка на горе Долгой.

На реке Чусовой панируется возведение туристических комплексов, а в Елизаветинском появится конный объект. Сергей Носов уже провел несколько встреч с инвесторами.

Не упустили из зоны внимания и Серебрянку, там расположится туристический комплекс, кондитерская и магазин, пишет «Областная газета».

Напомним, ранее Сергей Носов поднимал данный вопрос в Администрации города.