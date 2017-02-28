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Туркомплекс в Серебрянке и парк развлечений на Старателе: Нижний Тагил готовится стать территорией опережающего развития
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туркомплекс в Серебрянке и парк развлечений на Старателе: Нижний Тагил готовится стать территорией опережающего развития

28 февраля 2017, 10:00Экономика
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