«Не успеваем менять ценники»: в Тагиле резко подорожали электроника и бытовая техника

С 24 февраля цены в магазинах электроники и бытовой техники настолько выросли, что тагильчане не смогли совершить запланированные покупки. Так, стоимость ноутбука увеличилась с 52 до 70 тысяч рублей, рассказала редакции TagilCity.ru жительница города Евгения.
На каком основании вообще они так подняли цены? Неужели за два дня на их рынке все настолько изменилось?усомнилась тагильчанка.
Тагильчане стали сравнивать цены на товары, приобретенные ранее, с их текущей стоимостью. Так, горожанка купила микроволновку за 3,9 тысячи рублей в середине октября 2021 года. Сейчас техника стоит 5,5 тысячи рублей — цена выросла на 41%. Другая собеседница редакции приобрела в интернет-магазине «Ситилинк» внешний накопитель за 1300 рублей 10 февраля. А уже 26 февраля цена на него увеличилась на 57%.
26 февраля редакция TagilCity.ru решила сравнить цены на технику Apple в торговых точках известных сетевых компаний. По словам продавцов, данный товар всегда пользуется огромным спросом и есть на полках в каждом магазине.
26 февраля в магазине DNS, со слов сотрудников, стоимость товара лучше уточнять: цена меняется в течение дня.
Не успеваем менять ценники, комментируют наш вопрос о фото продавцы.
В магазине зеленый IPhone 11 с памятью 128 Гб стоит 64,3 тысячи рублей, в это же время на сайте Wildberries телефон продается на 9 тысяч дешевле — за 55 тысяч рублей. Магазин, таким образом, поднял цену на 17%. На следующий день на сайте DNS этот товар стоит уже 63 тысячи рублей — всего на 2% дешевле, а в интернет-магазине международной компании цена осталась прежней.
При этом отличается цена на телефоны разных цветов. Так, синий IPhone 13 на 256 Гб в день нашего посещения стоил 105,3 тысячи рублей, эта же модель черного цвета была дешевле на 21 тысячу рублей. DNS продавал синий айфон на 25% дороже. За день цена на сайте сравнялась до 100 тысяч рублей. Синий телефон подешевел на 5 тысяч, а черный, наоборот, вырос в цене на 16 тысяч рублей.
Ежедневно меняются цены и на аксессуары. В субботу DNS продавал наушники Apple за 29 тысяч рублей, на Wildberries товар был дешевле на четыре тысячи рублей. На следующий день сеть магазинов снизила цену на наушники на 10%.
Редакция TagilCity.ru сравнила цены на продукцию Apple в пяти торговых точках Нижнего Тагила. Пока что компании стараются держать стоимость на одном уровне. Если в DNS IPhone 13 на 256 Гб стоил 81,9 и 105,3 тысячи рублей, то другие магазины продают данную модель за 89,9 тысячи рублей.
IPhone 11 на 128 Гб в тагильских магазинах стоит 63 тысячи рублей, а в одном из них цена по акции ниже на 13% — 55 тысяч рублей. DNS продавал данную модель за 64,3 — на 2% дороже.
IPhone 13 на 256 Гб стоит одинаково в двух торговых точках — 89,9 тысячи рублей, в DNS в этот день ценник был 81,9 тысячи рублей на черный цвет и 105,3 тысячи рублей на синий. Сейчас на сайте DNS данные модели стоят на 11% дороже, чем у других ритейлеров.
Цена на IPhone 12 на 128 Гб в DNS в день нашего посещения была 82 тысячи рублей, тогда как в других трех торговых точках его стоимость была на 15% дешевле. На следующий день DNS продавал IPhone за 78 тысяч рублей — на 11% дороже, чем в магазинах других компаний.
Первым о росте цен до 30% открыто заявил гендиректор сети DNS Дмитрий Алексеев в своем телеграмм-канале 25 февраля. После этого компанию решила проверить ФАС. Примеру DNS негласно последовали и остальные ритейлеры: техника подорожала от 5 до 30%, а на некоторые товары стоимость выросла до 50%. Дмитрий Алексеев отметил, что цена выросла не на все товары.
Не нужно устраивать паники: никто не останется без чайника, телевизора и стиральной машины. Кроме этого, мы на больший перечень товаров понизим цены, написал он в своем телеграмм-канале.
Насколько законны действия компаний — неизвестно. Один из сотрудников магазинов электроники поделился, что руководители захотели сработать на опережение. Владельцам, с его слов, придется закупать товар по более высокой цене. Сейчас ритейлеры, говорит он, пытаются получить максимальную прибыль с остатков. Также эксперт пояснил, что зависимость цен от курса рубля косвенная: импортеры заранее закладывают наценку на случай риска.
Напомним, 24 февраля началась военная операция России на Украине. В ответ на это ряд стран ввели санкции на крупные банки и компании, из-за чего курс валюты стал меняться, а акции падать.