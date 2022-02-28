«Не успеваем менять ценники»: в Тагиле резко подорожали электроника и бытовая техника

При этом отличается цена на телефоны разных цветов. Так, синий IPhone 13 на 256 Гб в день нашего посещения стоил 105,3 тысячи рублей, эта же модель черного цвета была дешевле на 21 тысячу рублей. DNS продавал синий айфон на 25% дороже. За день цена на сайте сравнялась до 100 тысяч рублей. Синий телефон подешевел на 5 тысяч, а черный, наоборот, вырос в цене на 16 тысяч рублей.