Лотерейный бизнес в России станет государственным

Как известно, игровые терминалы в нашей стране запрещены. Однако ловкие бизнесмены нашли способ обойти закон. Например, в некоторых магазинах и торговых центрах Нижнего Тагила «однорукие бандиты» замаскированы под неприметные терминалы оплаты сотовой связи.

А самые изворотливые предприниматели и вовсе смогли получить лицензию на брокерскую деятельность и установить в магазинах «торгово-развлекательные автоматы». Иными словами, игровой бизнес никуда не пропал – он просто ушел «в тень». И в подпольных игровых залах часто можно встретить завсегдатая, который проиграл уже не одну зарплату в надежде на заветную комбинацию «три вишенки».

Минфин выступил с инициативой вытеснить с теневого рынка игорный бизнес и монополизировать азартные лотереи. Так, государство определит единого организатора и оператора лотереи, с которым будет заключен договор. А игровые устройства будут должны пройти государственную регистрацию.

Отныне, весь денежный поток от лотерейного бизнеса будет идти не в карманы хитрых бизнесменов, а в государственную казну. По данным Минфина, ежегодно азартные россияне проигрывают около 10 млрд рублей. Как считают в ведомстве, если игроманов вылечить сразу невозможно, то хотя бы взять этот процесс под опеку государства.