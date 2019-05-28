Свердловская область выделит 38 млрд рублей на развитие здравоохранения

План развития регионального здравоохранения и цифры по его финансированию 28 мая представил министр Андрей Цветков. Большую часть необходимых средств предоставит бюджет региона (21,6 млрд), из федерального бюджета поступит 9,8 млрд. Оставшиеся деньги будут получены из внебюджетных источников.

В соответствии с разработанной стратегией, к 2028 году планируется обеспечить мобильными формами медицинской помощи 20% жителей сёл Свердловской области. Также чиновники минздрава ожидают, что к 2030 году дистанционно помощь пациентам будут оказывать 15% узких специалистов, а 20% пациентов с хроническими заболеваниями будут обучаться в специальных медицинских школах в режиме онлайн. К 2035 году специализированные медицинские центры будут оказывать 85% кардиологической, неврологической и травматологической медпомощи.