Свердловская область получит из федерального бюджета более 16 миллиардов рублей

По целевым трансфертам регион получит 16,6 миллиарда рублей из российского бюджета. В связи с этим ЗакСо Свердловской области пересмотрело основные параметры регионального бюджета на 2021 год.

Отмечается, что доходы региона составят более 278 миллиардов рублей, а расходы — почти 319 миллиардов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области. Расходные полномочия ряда муниципалитетов региона увеличили на 360,5 миллиона рублей. Ряд отраслей получит дополнительное финансирование: Агропромышленный комплекс — 360,5 млн;

Противодействие и устранения последствий COVID-19 — 620 млн;

Строительство, связанное с газификацией городов и сел — более 160 млн;

Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения — почти 75 млн;

Эксплуатация и развитие служб по номеру «112» — почти 82 млн. Правительством Свердловской области была проделана большая работа по привлечению средств федерального бюджета, рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Отмечается, что проект бюджета не принят окончательно. Над ним продолжается активная работа. Напомним, региональному бюджету было выделено два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Свердловская область получит еще два миллиарда рублей на борьбу с COVID-19

