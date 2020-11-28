Свердловская область получит из федерального бюджета более 16 миллиардов рублей

Отмечается, что доходы региона составят более 278 миллиардов рублей, а расходы — почти 319 миллиардов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области.
Расходные полномочия ряда муниципалитетов региона увеличили на 360,5 миллиона рублей. Ряд отраслей получит дополнительное финансирование:
Правительством Свердловской области была проделана большая работа по привлечению средств федерального бюджета, рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Отмечается, что проект бюджета не принят окончательно. Над ним продолжается активная работа.
Напомним, региональному бюджету было выделено два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.