Медведев подписал правила получения Екатеринбургом федеральных денег на Универсиаду
Сегодня, 10:29ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях выделения Свердловской области денег на подготовку к Универсиаде-2023. Документ размещен на портале правовой информации.
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В постановлении указаны все условия получения денег, а также список документов, которые должно предоставить свердловское правительство. Все требования необходимо соблюсти в указанные сроки.
Напомним, ранее сообщалось, что Унивкрсиада-2023 обойдется региону в 79 миллиардов рублей, из них 53 миллиарда рублей планируется получить из федеральной казны.
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