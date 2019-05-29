Минфин России отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Сегодня, 13:16ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Минфина Антон Силуанов на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе» сообщил, что «государство не должно платить за косяки компании, которая занимается поставкой нефти», пишет РБК.
Силуанов в беседе с корреспондентами ТАСС разъяснил, что фактически это будет компенсацией из средств бюджета государства для компании, которая должна заниматься поставками качественной нефти. Если нефть была грязная, то компания не выполнила свои контрактные обязательства.
16 мая вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что «Транснефть» выплатит компенсацию всем компаниям, понесшим убытки из-за загрязнения «Дружбы». При этом он подчеркнул, что расходы «Транснефти» в связи со сложившейся ситуацией будут учтены при расчете ее дивидендов.
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