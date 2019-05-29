Опубликованы данные о доходах ректоров уральских вузов

Министерство образования и науки опубликовало данные о доходах ректоров вузов Урала. Оказалось, что больше всех заработал глава УрФУ, пишет Ура.ру.
Руководитель УрФУ Виктор Кокшаров в 2018 году заработал более 13 миллионов рублей. В собственности у него имеется квартира площадью 107 квадратных метров. Его супруга владеет автомобилем марки БМВ, дачей и квартирой.
Вторым по уровню дохода за год стал ректор ТюмГУ Виктор Фальков, он задекларировал 8,7 миллиона рублей. Также он предоставил сведения о земельных участках общей площадью до 1,7 тысячи квадратных метров, о квартире площадью 110 квадратных метров. Автомобиля в собственности у Фалькова нет.
Ректор УрГЮУ Владимир Бублик предоставил сведения о годовом доходе в размере 7,7 миллиона рублей. Он владеет домом с земельным участком в Турции, тремя квартирами в России и машинами Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser.
В аутсайдерах оказались ректор Шадринского государственного педуниверситета Артур Дзиов, он заработал 2,6 миллиона рублей. Также он задекларировал машину Opel Astra, два земельных участка и дом площадью 54 квадратных метра. Вместе с ним в аутсайдерах по уровню дохода значится глава Уральского государственного горного университета Алексей Душин, он заработал на сто тысяч рублей больше — 2,7 миллиона рублей.