Опубликованы данные о доходах ректоров уральских вузов

Руководитель УрФУ Виктор Кокшаров в 2018 году заработал более 13 миллионов рублей. В собственности у него имеется квартира площадью 107 квадратных метров. Его супруга владеет автомобилем марки БМВ, дачей и квартирой.

Вторым по уровню дохода за год стал ректор ТюмГУ Виктор Фальков, он задекларировал 8,7 миллиона рублей. Также он предоставил сведения о земельных участках общей площадью до 1,7 тысячи квадратных метров, о квартире площадью 110 квадратных метров. Автомобиля в собственности у Фалькова нет.

Ректор УрГЮУ Владимир Бублик предоставил сведения о годовом доходе в размере 7,7 миллиона рублей. Он владеет домом с земельным участком в Турции, тремя квартирами в России и машинами Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser.