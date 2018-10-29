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Доходы свердловских городов в 2019 году вырастут до 60 миллиардов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Balance money business cash currency plan 952358 pxhere.com

Доходы свердловских городов в 2019 году вырастут до 60 миллиардов

Сегодня, 20:47ЭкономикаФото: pxhere.com
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