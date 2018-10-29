Доходы свердловских городов в 2019 году вырастут до 60 миллиардов
Сегодня, 20:47ЭкономикаФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2019 году в Свердловской области вырастут доходы местных бюджетов в 1,2 раза.
По прогнозам специалистов, доходы местных бюджетов в наступающем году вырастут на 20% и составят 60 млрд рублей.
Кроме того, единый норматив отчислений в местные бюджеты от акцизов на пиво будет установлен на Урале. Норматив составит 50%. Также норматив будет отчисляться и от акцизов на нефтепродукты.
Доходы регионального бюджета в 2019 году составят 239,2 млрд рублей, расходы – 245,7 млрд рублей, пишет «Вечерний Екатеринбург».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей