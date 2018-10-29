Доходы свердловских городов в 2019 году вырастут до 60 миллиардов

По прогнозам специалистов, доходы местных бюджетов в наступающем году вырастут на 20% и составят 60 млрд рублей.

Кроме того, единый норматив отчислений в местные бюджеты от акцизов на пиво будет установлен на Урале. Норматив составит 50%. Также норматив будет отчисляться и от акцизов на нефтепродукты.