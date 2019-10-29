«Дешёвые деньги» и продвижение. Как вырастить бизнес в Нижнем Тагиле?
В рамках форума «Развитие бизнеса: дешёвые деньги и продвижение», который прошёл в центре «Мой бизнес», тагильские предприниматели получили возможность узнать о тенденциях в сфере бизнеса, лично задать вопросы именитым бизнес-тренерам и руководителям успешных компаний и наладить деловые контакты.
Спикеры форума поделились опытом по привлечению инвестиций на развитие бизнеса и рассказали, как реализовать бизнес-план при минимальных вложениях. На реальных примерах участники мероприятия разобрали, как продвигать дело в соцсетях, работать с рекламой и учитывать актуальные тренды. На форуме будущие и начинающие предприниматели смогли оценить свои возможности и перспективы. Главное, они получили план к действию и идеи для роста бизнеса, чему способствовала атмосфера открытости и общей вовлечённости. Всего в мероприятии приняли участие более двухсот человек.
Чего совершенно не хватает предпринимателям — «движухи», некоторого общения и формулирования между собой каких-то общих задач. У фонда поддержки предпринимательства большая потребность услышать пожелания бизнесменов, их надежды и болевые точки, чтобы мы могли как-то корректировать свои инструменты помощи предпринимателям, рассказал заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Центр «Мой бизнес» является площадкой для формирования сообщества предпринимателей, развития деловой сферы и решения задач. Как отмечает Валерий Пиличев, Нижний Тагил перспективный и развитый город, поэтому для открытия центра город был выбран не зря. По словам организаторов, любой желающий может реализовать свои бизнес-планы, получить квалифицированную помощь специалистов и поучаствовать в программах финансирования.
С начала года в России проходят форумы в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» под единым брендом «Мой бизнес». В планах бизнес-центра регулярное проведение семинаров, тренингов, форумов и марафонов. В рамках федерального проекта организаторы помогут подготовить бизнес-план, а затем воплотить его в жизнь.