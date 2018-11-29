Новые тарифы на воду утверждены в Горноуральском городском округе

РЭК утвердила стоимость водоотведения и холодного водоснабжения для жителей Горноуральского городского округа. Согласно документу, в период с 1 по 31 декабря текущего года жители ГГО будут платить 39,31 руб. за кубометр холодной воды и 17,78 руб. за водоотведение, пишет «Областная газета».