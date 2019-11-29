Тагильская УК обязалась выплачивать «Водоканалу» по 83 тысячи в месяц до 2021 года

Обе стороны признали имеющуюся задолженность за период с января по май 2019 года. Участники дела заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. Ответчик обязуется выплачивать по 83 тысячи рублей в месяц с 15 декабря 2019 года до 15 июля 2021 года.

Если МУП «ГУК» нарушит свои обязательства, то «Водоканал-НТ» вправе обратиться в Арбитражный суд за досрочным получением исполнительного листа.

Напомним, кроме ООО «Водоканал-НТ» иск на взыскание задолженности с МУП «ГУК» подали МРСК «Урал», «Тагилэнергосбыт» и МУП «НТТС». В мае Счётная палата сочла бухгалтерские отчёты организации недостоверными из-за нарушения в документах на имущество в 10 миллионов рублей. Тогда же Городскую УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за несвоевременную уборку мусора в посёлке Верхняя Черемшанка.