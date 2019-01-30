Процедура банкротства начата в отношении «ЖЭУ №1» в Нижнем Тагиле

С иском признать «ЖЭУ №1» банкротом в суд обратились «Нижнетагильские тепловые сети», которые в судебное заседание предоставили документы, подтверждающие наличие у УК задолженности за разные периоды, начиная с 2015 года, подкрепленные постановлениями Арбитражного суда Свердловской области.

По расчету кредитора, проверенному судом и признанному верным, совокупная задолженность на текущий момент составляет 6,9 млн рублей .

Должник указывает, что основной долг кредитора меньше на сумму 46 285 рублей, однако документально подтвердить факт перечисления указанной суммы заявителю не имеет возможности,сказано в материалах суда.

Таким образом, в заседании суда установлено и материалами дела подтверждено, что должник имеет признаки банкротства.

Суд постановил признать требование МУП НТТС обоснованным, начать в отношении ЖЭУ процедуру наблюдения, включить требование МУП НТТС в список требований кредиторов. А также назначить временного управляющего – Александру Звонареву, ранее занимавшуюся банкротством ООО «Управляющая компания ТС».

ООО «ЖЭУ №1», согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит Татьяне Кононовой. Доход ООО «ЖЭУ №1» в 2017 году составил 870 000 рублей. В 2014 году чистая прибыль составила 13 млн рублей, а в 2015 уже 5 млн рублей, последующие годы сумма даже достигала отрицательных значений. Чистые активы предприятия – отрицательные (-21 млн рублей в 2017 году). В 2013 году активы предприятия составляли 28 млн рублей, а с 2014 года ушли в минусовые значения, согласно данным Росстата.

В отношении компании начато 9 исполнительных производств на общую сумму в 9,6 млн рублей.