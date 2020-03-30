На Урале создан штаб по поддержке строительной отрасли во время пандемии
Сегодня, 11:32ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области начинает работу штаб по поддержке строительной отрасли во время особого положения из-за коронавируса, сообщает «Джаст медиа».
Сюжеты: Коронавирус
Штаб создан Министерством строительства региона по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Возглавлять штаб будет заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт. В состав вошли также представители строительного бизнеса, депутаты и главы профильных министерств.
Штаб будет контролировать цены на стройматериалы, ход работ на объектах, особенно это касается многоквартирных домов. Будут приниматься меры по недопущению заморозки объектов из-за пандемии. Отмечается, что наиболее уязвимыми в данный момент могут оказаться организации, занимающиеся жилищным строительством. Для них на время карантина предусмотрены различные льготы, в том числе, кредитные и налоговые каникулы.
Карта распространения коронавируса в России
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