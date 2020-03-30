На Урале создан штаб по поддержке строительной отрасли во время пандемии

Штаб будет контролировать цены на стройматериалы, ход работ на объектах, особенно это касается многоквартирных домов. Будут приниматься меры по недопущению заморозки объектов из-за пандемии. Отмечается, что наиболее уязвимыми в данный момент могут оказаться организации, занимающиеся жилищным строительством. Для них на время карантина предусмотрены различные льготы, в том числе, кредитные и налоговые каникулы.