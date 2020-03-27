«Это серьёзный удар по бизнесу». Как Тагил готовится к «коронавирусным каникулам»

Кинотеатры «Россия» и «Родина 3Д» сообщили тагильчанам о «каникулах» во ВКонтакте. Сообщается, что их деятельность приостановлена до 12 апреля.

В течение недели также не будет работать торговый центр «Александровский пассаж». Директор ТЦ Алексей Фертиков считает, что данные государственные меры излишни.

Меры — это истерия, которая имеет долгоиграющие последствия, и как мы будем выходить из этого всего в дальнейшем - никто не может сейчас предугадать. Это только цветочки, ягодки будут впереди, поделился с TagilCity.ru Фертиков.

На удалённую работу переходят и сотрудники рекламного агентства «Медиамикс». Директор Алексей Кузнецов рассказал, что его бизнес чувствует все «тяготы и невзгоды происходящего», а многие проекты перенесены на неопределённый срок.

У нас деятельность построена таким образом, что мы можем работать хоть с побережья моря. Нам нужен только интернет. Чтобы не усугублять ситуацию и не рисковать здоровьем ценных сотрудников, мы будем разговаривать дома друг с другом с помощью коммуникаций, рассказал Алексей Кузнецов.

На вынужденные каникулы уходят организации общественного питания, будет открыта только доставка. Бар «Гора» полностью приостанавливает свою работу. Директор заведения Антон Нургалеев считает, что государственные меры абсолютно адекватные.

Владельцам общепита и прочим юридическим лицам, попадающим под «вынужденные каникулы», будет, конечно, тяжело, поскольку, к сожалению, у нас в стране не отработана система помощи малому и среднему бизнесу в таких вот ситуациях. Но, понимая значимость таких мер, мы, конечно, за здоровье наших граждан, жителей города,сказал Антон Нургалеев.

Тяжесть положения среднего и малого бизнеса оценил руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Мало того, что предприниматели будут выполнять свои обязательства по выплате заработной платы, они должны будут платить коммуналку, арендную плату и это очень серьезный удар по бизнесу. Я не уверен, что предприниматели смогут оправиться от этого удара,сообщил Сергей Федореев.

В то же время он добавил, что вынужден согласиться с необходимостью проводимых мер, так как с подобной практикой столкнулись Италия и Китай. Кроме того, Сергей Федореев рассказал, что правительство Свердловской области разрабатывает дополнительные меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал больше всего. Также ведётся обсуждение о возможности реструктуризации займов ранее предоставленных Свердловским фондом поддержки предпринимательства.

Мы обратили к правительству с запросом о докапитализации нашего фонда, и из дополнительных средств мы планируем выдавать займы, которые могут быть направлены на более широкий круг целей — зарплату, аренду. Обсуждаем возможность снижения требований к обеспечению выплат этих займов, рассказал Федореев.