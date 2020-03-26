Находится в тяжелом состоянии: у Льва Лещенко подтвердился коронавирус
Вчера, 23:27ОбществоФото: Личная страница Льва Лещенко в Instagram
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У Льва Лещенко был подтвержден коронавирус. Артист находится в тяжелом состоянии, сообщает «Лента» со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус
Отмечается, что вирус вызвал у исполнителя двухстороннюю пневмонию.
Накануне, 25 марта, Льва Лещенко перевели в реанимацию для зараженных коронавирусом. Он находится в больнице в Москве на Коммунарке. Сообщалось, что артист начал задыхаться, в его крови понизился процент кислорода.
Юморист Владимир Винокур сообщил, что Лещенко был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких и подозрением на коронавирус. Кроме того, была госпитализирована его супруга.
Ранее стало известно, что у британского наследника престола принца Чарльза и писателя Бориса Акунина также подтвержден коронавирус.
По последним данным, в России зарегистрировано 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 20 в Свердловской области.
Карта распространения коронавируса в России
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