Находится в тяжелом состоянии: у Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Отмечается, что вирус вызвал у исполнителя двухстороннюю пневмонию.

Накануне, 25 марта, Льва Лещенко перевели в реанимацию для зараженных коронавирусом. Он находится в больнице в Москве на Коммунарке. Сообщалось, что артист начал задыхаться, в его крови понизился процент кислорода.

Юморист Владимир Винокур сообщил, что Лещенко был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких и подозрением на коронавирус. Кроме того, была госпитализирована его супруга.

Ранее стало известно, что у британского наследника престола принца Чарльза и писателя Бориса Акунина также подтвержден коронавирус.

По последним данным, в России зарегистрировано 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 20 в Свердловской области.