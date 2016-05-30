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Депутаты свердловского Заксобрания потратят почти миллион рублей, чтобы посмотреть на клоунов и акробатов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты свердловского Заксобрания потратят почти миллион рублей, чтобы посмотреть на клоунов и акробатов

30 мая 2016, 16:05ЭкономикаТимофей Данилов
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