Депутаты свердловского Заксобрания потратят почти миллион рублей, чтобы посмотреть на клоунов и акробатов

Народные избранники потратят почти 950 тысяч рублей из областной казны на представление в цирке Екатеринбурга. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, которая гласит, что посещение цирка проходит в рамках проведения праздничных мероприятий в связи с празднованием Дня защиты детей. Развлекательное представление состоится 3 июня в полдень.

В пресс-службе Заксобрания утверждают, что эти деньги пойдут на огранизацию и проведение праздника для участников конкурса «Камертон», которое организуют парламентарии. Сумма включает в себя награждение лауреатов премии памятными подарками и грамотами, дорожные расходы. Кроме того, на торжество приглашены не только дети, но и их родители. Правда, сколько участников посетят данный праздник, неизвестно.

Добавим, что директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский является депутатом Заксо. Слугу народа не раз ловили на перечислении одной из компаний миллионов средств, собранных с цирковых представлений. А на прошедших предварительных выборах «Единой России», по сообщению «Уралинформбюро», Марчевского обвиняли в подкупе голосов.

Отметим, что Нижнетагильским цирком заведует его сын Руслан Марчевский.