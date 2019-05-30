Правительство Свердловской области пообещало застройщикам помощь инвесторов
Сегодня, 14:57ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области банки готовы профинансировать строительство 26 проектов застройщиков. Всего планируется добиться финансирования 79 объектов, об этом 30 мая заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пишет «Федерал Пресс».
В настоящий момент в финансировании нуждаются 199 объектов строительства, 79 из них будут достроены с помощью инвесторов, 109 объектов завершат по старой схеме долевого строительства.
Напомним, что в этом году с 1 июля вступает в силу закон об отмене долевого строительства, он направлен на защиту прав дольщиков. Достроить дома по старой схеме получат возможность только те застройщики, которые продали не менее 10% жилья в строящихся зданиях, либо построили объект на 30%.
Оказывать поддержку предпринимателям в рамках нового закона пообещало Министерство строительства. Специалисты будут выявлять причины отказов в кредитовании и повышать инвестиционную привлекательность объектов.
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