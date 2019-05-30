В Свердловской области не могут найти подрядчика для строительства академии Карполя

К участию в конкурсе заявилась всего одна организация — ООО «Регионспецстрой», однако заявка была признана несоответствующей требованиям. Помимо этого, в УФАС по Свердловской области была направлена жалоба на конкурсную документацию.

Ранее конкурс уже срывался, причиной этому послужила техническая ошибка. Поиск подрядчика правительство Свердловской области начало в марте этого года. После внесения изменений в документацию конкурс был объявлен повторно.

Здание ФОКа будет построено за счет средств областного бюджета, расположится спортивный комплекс в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Начальная цена контракта — 412 миллионов рублей. Помимо ФОКа, на площади в 5,5 тысяч квадратных метров разместится академия волейбола с общежитием, тренировочной базой и административными помещениями. Для спорткомплекса построят отдельную трансформаторную станцию.