Шейкер-инкубатор: оборудование на 5,4 млн появится в алапаевской ветлаборатории

Департамент госзакупок Свердловской области разместил открытый аукцион по поиску подрядчика на поставку обородования для ГБУСО «Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория». Согласно условиям контракта, подрядчик должен оснастить учреждение оборудованием на сумму 5 млн 479 тысяч рублей. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Исполнитель должен будет предоставить заказчику две центрифуги, два термостата сухо-воздушных, термостат стандартный, несколько специализированных боксов, водяную баню, инфракрасный стабилизатор, световой микроскоп в количестве одной штуки.

Также в смете значится шейкер-инкубатора, автоклав паровой, автодистилятор, лабораторные весы, перемешивающее устройство, трихинеллоскоп проекционный, фармацевтический холодильник и иные специализированные приборы.

Согласно техзаданию, исполнитель самостоятельно должен доставить оборудование к месту назначения и взять на себя все расходы, связанные со страховкой оборудования и госпошлиной на него. Оборудование должно соответствовать действующим нормам качества и стандартам.