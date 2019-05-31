Мэрия Нижнего Тагила ищет банк для получения кредитной линии на 9,5 млн рублей
Сегодня, 19:29ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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Администрация Нижнего Тагила ищет банк, который предоставит кредитную линию в размере 9,5 млн рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно описанию заказа, его цель — финансирование дефицита бюджета города и погашение муниципальных долгов. Аукцион будет проведён 20 июня.
Кредитная линия при этом должна быть невозобновляемой с лимитом в 100 миллионов рублей. При этом срок предоставления — не более 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Ставка по процентам должна быть фиксированная. Также должна присутствовать возможность досрочного погашения.
Напомним, с начала 2019 года Нижнему Тагилу удалось сократить муниципальный долг на четверть. Так, долг города перед банками уменьшился на 350 млн рублей — с 1,47 до 1,12 млрд рублей.
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