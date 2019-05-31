Мэрия Нижнего Тагила ищет банк для получения кредитной линии на 9,5 млн рублей

Кредитная линия при этом должна быть невозобновляемой с лимитом в 100 миллионов рублей. При этом срок предоставления — не более 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Ставка по процентам должна быть фиксированная. Также должна присутствовать возможность досрочного погашения.