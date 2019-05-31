Зеленую Рощу в Екатеринбурге благоустроит подконтрольная УГМК компания

Компания благоустроит парк за 130 миллионов рублей, что на 30 миллионов рублей меньше начальной цены контракта. Вместе со «Свердловскавтодор» на контракт претендовали ООО «Лев» и ЗАО «Дорожный центр внедрения техники и технологий Свердловской железной дороги». Первая организация ранее занималась благоустройством участка набережной реки Исеть. Вторая компания ремонтировала сквер Попова. Однако подконтрольная УГМК компания предложила наименьшую цену за выполнение контракта.