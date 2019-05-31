Зеленую Рощу в Екатеринбурге благоустроит подконтрольная УГМК компания
Сегодня, 13:36ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге определился подрядчик по благоустройству парка Зеленая Роща, контракт выиграла компания «Свердловскавтодор», подконтрольная УГМК, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Компания благоустроит парк за 130 миллионов рублей, что на 30 миллионов рублей меньше начальной цены контракта. Вместе со «Свердловскавтодор» на контракт претендовали ООО «Лев» и ЗАО «Дорожный центр внедрения техники и технологий Свердловской железной дороги». Первая организация ранее занималась благоустройством участка набережной реки Исеть. Вторая компания ремонтировала сквер Попова. Однако подконтрольная УГМК компания предложила наименьшую цену за выполнение контракта.
До 2016 года «Свердловскавтодор» принадлежал Росимуществу. В 2016 году компанию приобрело АО «Гарант», связанное с УГМК. После этого организация смогла заключить госконтракты на сумму 368 миллионов рублей с начала 2019 года.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей