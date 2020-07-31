Из-за пандемии коронавируса свердловские больницы потеряли более 2 млрд рублей

Не помогают исправить положение и средства, которые были заработаны на лечении COVID-19.

Как уточнили в ведомстве, в связи с риском распространения коронавируса, с марта 2020 года было приостановлено оказание плановой помощи пациентов за исключением помощи больным онкологией, с сосудистыми катастрофами и диализных пациентов. Все приемы, диспансеризация, а также профилактические осмотры были перенесены на будущий срок.

По итогам работы за шесть месяцев этого года, исполнение объема плановой помощи составило 68-85%. В фонде отмечают, что на федеральном уровне подсчет выпадающих доходов больниц не ведется.

Предварительно за период апрель–июнь 2020 года размер дополнительно заработанных свердловскими клиниками средств составил 3 млрд рублей (на лечение инфекционных заболеваний), недополученных — около 5 миллиардов, уточнили в ТФОМС.

В ведомстве объяснили, что пытались уменьшить потери больниц. Так, увеличили подушевые нормативы за счет перераспределения средств от приостановки профилактики, а также введены тарифы для возмещения затрат на выявление и лечение коронавируса.

В результате сумма предъявленных счетов на оплату составила 28 миллиардов рублей, а по факту было перечислено более 30 миллиардов рублей, в том числе за счет досрочных авансов.