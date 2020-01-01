В Нижнем Тагиле полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом юных правонарушителей
Сегодня, 10:50Свободное времяФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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Полицейский Дед Мороз поздравил подопечных Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Дети вместе с сотрудниками участвовали в разнообразных играх и конкурсах. Главными гостями на этом празднике стали Дед Мороз и Снегурочка. Ребята были готовы к их приходу, они разучили стихотворения и с удовольствием рассказали их, в награду получив сладкие подарки от новогодних героев. Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья и примерного поведения в будущем году.
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Счастливые глаза и улыбки детей стали самой ценной наградой для полицейских, сообщили в пресс-службе.
Сотрудники Центра постарались создать комфортную психологическую среду для воспитанников, совершивших правонарушения. Вместе с детьми они украсили Центр, сделали поделки, которыми нарядили ёлку.
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