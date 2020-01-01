В Нижнем Тагиле полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом юных правонарушителей

Дети вместе с сотрудниками участвовали в разнообразных играх и конкурсах. Главными гостями на этом празднике стали Дед Мороз и Снегурочка. Ребята были готовы к их приходу, они разучили стихотворения и с удовольствием рассказали их, в награду получив сладкие подарки от новогодних героев. Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья и примерного поведения в будущем году.