Три лучших балкона выбраны в Нижнем Тагиле ко Дню города-2018

С каждым годом количество участников конкурса-смотра растет. Горожане стремятся украсить свой балкон, подойти к этому творчески. Главным атрибутом являются, конечно, цветы: петуньи, георгины, фрезии, жасмин, канны.

На городской этап некоторые участники проходят по итогам отбора в совете ветеранов города. Так, каждый район выставил по пять участников, из которых были выбраны три лучших. Жюри оценивало три критерия: эстетичность, оригинальность и разнообразие.

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