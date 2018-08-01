Три лучших балкона выбраны в Нижнем Тагиле ко Дню города-2018

В Нижнем Тагиле проходит девятый городской конкурс на лучший балкон. По одному победителю были выбраны от Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов.
С каждым годом количество участников конкурса-смотра растет. Горожане стремятся украсить свой балкон, подойти к этому творчески. Главным атрибутом являются, конечно, цветы: петуньи, георгины, фрезии, жасмин, канны.
На городской этап некоторые участники проходят по итогам отбора в совете ветеранов города. Так, каждый район выставил по пять участников, из которых были выбраны три лучших. Жюри оценивало три критерия: эстетичность, оригинальность и разнообразие.
Победительницей конкурса стала Фаина Костоусова из Тагилстроевского района, второе место у Маргариты Смирновой из Ленинского района, а третье – у Татьяны Бородиной из Дзержинского района. Помимо этого, мэрия в рамках празднования Дня города оценивает лучшие дворы, дома и подъезды, а также садовые участки и клумбы.