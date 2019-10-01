Событийные проекты Нижнего Тагила вышли в финал конкурса Russian Event Awards-2019

Кроме того, в финал Национальной премии Russian Event Awards вошли еще 28 событийных проектов Свердловской области. Речь идет о «Висимском пикнике», фестивале камня «Самоцветная сторона», международном турнире косарей, Елизаветинском балу.

Финал конкурса пройдет с 4 по 6 октября. Для участия в региональном этап конкурса Приволжского и Уральского федеральных округов отобраны 186 проектов из 19 регионов.