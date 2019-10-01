Событийные проекты Нижнего Тагила вышли в финал конкурса Russian Event Awards-2019
Сегодня, 12:39Свободное времяФото: Центр развития туризма города Нижний Тагил
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Среди лучших туристических событий Нижнего Тагила были отмечены Финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, Фестиваль рыжих. А также комиссия выделила Центр развития туризма и событийный календарь Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме того, в финал Национальной премии Russian Event Awards вошли еще 28 событийных проектов Свердловской области. Речь идет о «Висимском пикнике», фестивале камня «Самоцветная сторона», международном турнире косарей, Елизаветинском балу.
Финал конкурса пройдет с 4 по 6 октября. Для участия в региональном этап конкурса Приволжского и Уральского федеральных округов отобраны 186 проектов из 19 регионов.
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