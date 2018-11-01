Певица Линда три дня снимала в Екатеринбурге новый клип

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С 28 по 31 октября в Екатеринбурге проходили съемки нового клипа певицы Линды.
Сюжеты: Екатеринбург
Сюжет нового клипа Линды пока держится в секрете, но известно, что он будет на новую песню певицы «Трещины». По словам самой Линды, она специально прилетела в столицу Урала, чтобы поработать с местными режиссерами, операторами, гримерами и актерами.
Съемочная группа состояла из 15 человек. Сцены клипа снимались в «Коляда-театре», в здании для квестов и за городом, пишет E1.ru.
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