Новинки современных авторов появились в городской библиотеке Нижнего Тагила
Фонд Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила пополнился произведениями современных авторов. Книголюбы города приглашаются на выставку-просмотр «Новинки».
С 1 по 10 марта в главной библиотеке Нижнего Тагила читатели смогут познакомиться с поступившими недавно новинками отечественной и зарубежной литературы на выставке-просмотре «Новинки». А уже с 11 марта начнётся выдача книг для домашнего чтения.
На книжных полках появились произведения детективных авторов: Татьяны Устиновой, Евгении Михайловой, Елены Михалковой, Александра Марининой. Также тагильчане смогут поближе познакомиться с творчеством победителей и номинантов больших литературных премий. Произведения Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной, Ольги Славниковой, Евгения Гришковца, Льва Данилкина позволяет книгоманам оставаться в «литературном тренде», сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
Зарубежная литература представлена именами Пауло Коэльо и Дэна Брауна.