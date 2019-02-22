«Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле будет перепланирован во время капремонта

22 февраля глава города Владислав Пинаев посетил культурный центр «Дом Окуджавы». Наталья Якимова провела экскурсию и рассказала о планах развития культурного пространства.

Согласно эскизному проекту капремонта в здании пройдет перепланировка. В «Доме Окуджавы» появятся библиотечные зоны, концертно-выставочный зал и помещение под фонды для хранения.

Наталья Якимова отметила, что в планах представителей центра – реализация культурно-образовательных программ для детей и взрослых, выставочных проектов, а также создание полной фототеки выступлений, аудиозаписей и книг Булата Окуджавы, сообщает пресс-служба администрации города.

Владислав Пинаев высоко оценил представленный эскизный проект и посоветовал его доработать с учетом направлений, которые заинтересуют жителей и гостей Нижнего Тагила: