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«Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле будет перепланирован во время капремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле будет перепланирован во время капремонта

Сегодня, 19:32ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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