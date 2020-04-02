Свердловчане смогут увидеть Венеру в рассеянном скоплении Плеяды
Сегодня, 09:13Свободное времяФото: pixabay.com
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Красивое космическое явление смогут наблюдать жители Свердловской области в период со 2 по 4 апреля, пишет портал Е1.
В этот период планета Венера будет находиться в рассеянном скоплении Плеяды. Увидеть явление можно невооруженным глазом, но при использовании фотоаппарата с выдержкой или бинокля, оно покажется еще более зрелищным — можно увидеть до 100 звезд. Яркость планеты примерно в 100 раз выше яркости света всех звезд скопления.
Синоптики обещают безоблачную погоду на ближайшие дни, а луна уже достаточно подсвечивает небо. Как отмечает инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, наблюдать космическое явление можно будет даже в черте города.
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