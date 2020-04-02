Свердловчане смогут увидеть Венеру в рассеянном скоплении Плеяды

В этот период планета Венера будет находиться в рассеянном скоплении Плеяды. Увидеть явление можно невооруженным глазом, но при использовании фотоаппарата с выдержкой или бинокля, оно покажется еще более зрелищным — можно увидеть до 100 звезд. Яркость планеты примерно в 100 раз выше яркости света всех звезд скопления.