Духовой оркестр играл для тагильчан на набережной пруда

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 августа молодые музыканты исполняли мелодии духового оркестра на набережной Тагильского пруда для прохожих.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
1 августа на набережной Тагильского пруда для гуляющих горожан исполнялась живая музыка. Особенно молодые музыканты духового оркестра порадовали своим выступлением маленьких детей, которые пускались в пляс, услышав музыку.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Тагил-ТВ»
Взрослые слушатели бросали молодым людям монеты в знак благодарности.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей