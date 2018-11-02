Тагильская молодёжь познакомилась с основами финансовой грамотности

Для гостей главной библиотеки города 1 ноября прошли две лекции по темам «Управление кредитной нагрузкой» и «Личная финансовая безопасность». Студенты медицинского колледжа, посетившие мероприятие, узнали от лектора Ирины Шиповой о том, как правильно делать покупки через интернет, как не попасть на удочку к мошенникам при поиске работы и как правильно пользоваться банковской картой.