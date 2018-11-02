Тагильская молодёжь познакомилась с основами финансовой грамотности
В рамках Всероссийской акции «Неделя сбережений» в Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила прошли 2 встречи по финансовой грамотности для старшего поколения и молодёжи.
Для гостей главной библиотеки города 1 ноября прошли две лекции по темам «Управление кредитной нагрузкой» и «Личная финансовая безопасность». Студенты медицинского колледжа, посетившие мероприятие, узнали от лектора Ирины Шиповой о том, как правильно делать покупки через интернет, как не попасть на удочку к мошенникам при поиске работы и как правильно пользоваться банковской картой.
Со старшим поколением состоялся более предметный разговор. У гостей накопилось большое количество вопросов, связанных с личным финансовым опытом. Ирина Рудольфовна рассказала о правильном взятии кредитов, автоплатежах, переводах больных детям и дебетовых картах, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.
Лекции прошли в рамках Всероссийской акции «Неделя сбережений», которая проводится в городе с 29 октября по 4 ноября.