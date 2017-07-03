Спектакль по сказке тагильчанки стал одним из лучших на фестивале «Коляда-Plays-2017» в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел XI Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays- 2017». На мероприятии был представлен детский спектакль «Зимовье зверей», поставленный по сказке тагильчанки Елены Кисельковой. Спектакль был поставлен Ульяновским театром-студией Enfant-Terrible.

Сказка повествует о том, как петух увел в лес свинью, корову и овцу, и что из этого вышло. Спекьакд тепло встретили как обычные зрителями, так и жюри фестиваля.

Сама Елена Киселькова отмечает, что у нее к пьесе свое отношение. Она написала ее, когда училась на втором курсе в Екатеринбургском государственном театральном институте. Вскоре она отправила сказку в электронную библиотеку пьес. Через несколько дней пьесу заметил режиссер Московского историко-этнографического театра и поставил по ней спектакль.

Жюри фестиваля «Коляда-Plays- 2017» назвала пьесу «Зимовье зверей» самым лучшим детским спектаклем мероприятия. Критики отмечают, что сказка будет интересна не только детям, но и взрослым.