Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Спектакль по сказке тагильчанки стал одним из лучших на фестивале «Коляда-Plays-2017» в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Спектакль по сказке тагильчанки стал одним из лучших на фестивале «Коляда-Plays-2017» в Екатеринбурге (ФОТО)

3 июля 2017, 14:05Свободное время
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?