Беседа о правилах безопасности летом состоялась в лагере «Северянка»

В гости к воспитанникам детского загородного лагеря «Северянка» приезжала методист поисково-спасательной службы «Центра защиты населения». Во время беседы с детьми она рассказала о правилах поведения при грозе, урагане и сильном ветре. Ребята посмотрели обучающие мультфильмы об опасностях в лесу и на водных объектах.

Старшеклассники во время разговора с сотрудником «Центра защиты населения» познакомились с реальными примерами несчастных случаев с их сверстниками, произошедшими этим и прошлым летом.

Подростки изучили практические рекомендации по поведению на воде, в лесу, в экстремальных ситуациях. Школьники собрали минимальный комплект предметов первой необходимости, который должен находиться в рюкзаке во время похода в лес.