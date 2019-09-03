В аэропорту Кольцово прошли съемки кинофильма
Сегодня, 09:21Свободное времяФото: Страница аэропорта Кольцово в соцсети
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В Екатеринбурге в Кольцово состоялись съемки нескольких эпизодов кинофильма с рабочим названием «Картонная пристань», сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Фильм рассказывает о молодых москвичах, покинувших привычную среду обитания и поехавших в путешествие по России. Главные роли в фильме исполняют Иван Жвакин, Дарья Савельева, Борис Зайцев и Алексей Павлов.
На экраны фильм выйдет в 2020 году.
Напомним, в Свердловской области в деревне под Первоуральском снимают сериал «Угрюм река».
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