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Тагильчане смогут встретиться с артистами и режиссером спектакля «День победы»
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане смогут встретиться с артистами и режиссером спектакля «День победы»

Сегодня, 10:20Свободное времяФото: Нижнетагильский драматический театр
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