Тагильчане смогут встретиться с артистами и режиссером спектакля «День победы»
Сегодня, 10:20Свободное времяФото: Нижнетагильский драматический театр
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Зрители, которые посетят спектакль «День победы» Нижнетагильского драматического театра 4 ноября, смогут встретиться с артистами и режиссером постановки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Встреча пройдет сразу после окончания спектакля, который состоится 4 ноября. Тагильчане смогут задать интересующие их вопросы режиссеру-постановщику Игорю Булыгину и актерам, занятым в спектакле, или просто рассказать истории о Великой Отечественной войне, хранящиеся в их семьях, сообщает Нижнетагильский драматический театр.
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