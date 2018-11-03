Тагильчане смогут встретиться с артистами и режиссером спектакля «День победы»

Встреча пройдет сразу после окончания спектакля, который состоится 4 ноября. Тагильчане смогут задать интересующие их вопросы режиссеру-постановщику Игорю Булыгину и актерам, занятым в спектакле, или просто рассказать истории о Великой Отечественной войне, хранящиеся в их семьях, сообщает Нижнетагильский драматический театр.