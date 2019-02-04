Ветераны Афганистана приняли участие в турнире по стендовой стрельбе в Новоасбесте

В мероприятии приняли участие 38 человек. В том числе спортсмены из Нижнего Тагила и Невьянска, а также из шести администраций округа.

Стрелки соревновались в тех группах: «А», «В» и «С». В первую группу вошли те, кто во время прошлых соревнований выбил восемь точных выстрелов; участниками второй группы стали выбившие меньше восьми мишеней, начинающие стрелки и охотники; в третьей группе соревновались участники локальных войн.

В турнире приняли участие 12 ветеранов локальных войн. В этой группе первое место занял Андрей Рассадников, представляющий Новоасбестовскую ТА.

В группе «А» лучшим стал Владимир Казанцев из Петрокаменска. В группе «В» лучшим также стал предводитель Петрокаменской администрации - Сергей Шульгин.