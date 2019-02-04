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Ветераны Афганистана приняли участие в турнире по стендовой стрельбе в Новоасбесте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ветераны Афганистана приняли участие в турнире по стендовой стрельбе в Новоасбесте

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