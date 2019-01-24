Посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле

15 февраля на набережной Тагильского пруда пройдет митинг, посвященный этому событию. Также в этот день состоится открытие Центра патриотического воспитания, который будет работать на базе школы №80.

16 февраля в ГДМ пройдет гала-концерт регионального фестиваля солдатской патриотической песни «Афганский ветер». Гости концерта смогут попробовать солдатскую кашу, научиться наматывать портянки, собирать и разбирать автомат.

Помимо этого, в образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества, на которых учащиеся и студенты узнают о героизме тагильчан, воевавших в Афгане. На местном телевидении выйдет ряд сюжетов о судьбах воинов-афганцев.