Посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле
В феврале в Нижнем Тагиле пройдет ряд мероприятий, посвященных 30-летию вывода войск из Афганистана. Среди них митинг, концерты, открытие Центра патриотического воспитания.
15 февраля на набережной Тагильского пруда пройдет митинг, посвященный этому событию. Также в этот день состоится открытие Центра патриотического воспитания, который будет работать на базе школы №80.
16 февраля в ГДМ пройдет гала-концерт регионального фестиваля солдатской патриотической песни «Афганский ветер». Гости концерта смогут попробовать солдатскую кашу, научиться наматывать портянки, собирать и разбирать автомат.
Помимо этого, в образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества, на которых учащиеся и студенты узнают о героизме тагильчан, воевавших в Афгане. На местном телевидении выйдет ряд сюжетов о судьбах воинов-афганцев.
Также запланировано проведение ряда спортивных мероприятий, встреч с ветеранами, патриотические акции. Семьи погибших в боевых действиях получат памятные медали, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости