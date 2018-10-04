Посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле

Круглая дата будет отмечаться не только в Нижнем Тагиле, но и по всей России. В апреле 2018 года Владимир Путин поставил задачу организовать мероприятия во всех регионах России.

С октября по февраль запланировано проведение уроков мужества и классных часов в школах, кинолекториев, выставок, встреч с ветеранами Афганистана, а также различных конкурсов.

В завершение череды мероприятий 15 февраля пройдет городской митинг.