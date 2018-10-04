Посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:30Свободное время
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В Нижнем Тагиле в период с октября 2018 года по февраль 2019 года будут проходить мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Сюжеты: Нижний Тагил
Круглая дата будет отмечаться не только в Нижнем Тагиле, но и по всей России. В апреле 2018 года Владимир Путин поставил задачу организовать мероприятия во всех регионах России.
С октября по февраль запланировано проведение уроков мужества и классных часов в школах, кинолекториев, выставок, встреч с ветеранами Афганистана, а также различных конкурсов.
В завершение череды мероприятий 15 февраля пройдет городской митинг.
Кроме того, разработан план мероприятий для соцподдержки ветеранов Афганистана, в их числе прохождение ветеранами диспансеризации и профосмотров, а также получение консультаций разных специалистов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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