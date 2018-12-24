Митинг в честь годовщины ввода советских войск в Афганистан состоится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:55ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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27 декабря в 12:00 в честь годовщины ввода войск СССР в Афганистан жители города соберутся на набережной Тагильского пруда у монумента воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах мира. На мероприятие могут прийти все желающие.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 декабря в Нижнем Тагиле состоится митинг, посвященный тридцать девятой годовщине ввода войск СССР в Исламскую республику. На мероприятие, которое пройдет на улице Горошникова, приглашаются жители города, ветераны локальных войн и их родные, юнармейцы образовательных учреждений и курсанты ВПК, информирует мэрия Нижнего Тагила.
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