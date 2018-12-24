Митинг в честь годовщины ввода советских войск в Афганистан состоится в Нижнем Тагиле

27 декабря в Нижнем Тагиле состоится митинг, посвященный тридцать девятой годовщине ввода войск СССР в Исламскую республику. На мероприятие, которое пройдет на улице Горошникова, приглашаются жители города, ветераны локальных войн и их родные, юнармейцы образовательных учреждений и курсанты ВПК, информирует мэрия Нижнего Тагила.