Центр развития туризма запускает проект «Улицы Нижнего Тагила» к 75-летию Победы
Сегодня, 09:45Свободное времяФото: Центр развития туризма города Нижний Тагил
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В Нижнем Тагиле в честь 75-летия Победы стартует новый проект «Улицы Нижнего Тагила», сообщает Центр развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Каждую неделю на туристическом портале города и в социальных сетях Центра развития туризма можно будет узнать о герое, в честь которого названа одна из улиц города, а также исторические факты, связанные с ней.
Просветительский проект приурочен к 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг. Главная его цель — рассказать тагильчанам о защитниках нашей страны, а также истории улиц города.
Центр развития туризма приглашает тагильчан поддержать проект и рассказать интересные факты об улицах города.
Благодаря такому просветительскому проекту от Центра развития туризма, у каждого жителя города появится возможность вновь прикоснуться к истории и воскресить память о личностях, стоящих за названием улиц, сообщает Центр развития туризма.
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