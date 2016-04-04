«Кина не будет»: Нижнетагильский драматический театр получил «Золотую кочерыжку» (ФОТО)

Театральный капустник проходил под девизом: «Важнейшим из искусств для нас является ОНО, или Кина не будет». Нетрудно догадаться, что все выступления фестиваля были посвящены кинематографу.

Традиционно театральный вечер начался в фойе, на оборудованных сценических площадках. Зрители смогли стать «киноактерами» комедии, трагедии и мультфильме.

После третьего звонка действо перенеслось на сцену тагильской драмы, на которой, собственно, и родился областной фестиваль капустников «Золотая кочерыжка» пять лет назад. В течение вечера на экране и на подмостках оживали кадры из любимых отечественных и зарубежных фильмов. Так, на одной сцене появлялись то Пьер Ришар, то Людмила Гурченко. Легендарное трио Вицин-Моргунов-Никулин сменил король немого кино – Чарли Чаплин, а Мэрилин Монро – Вахтанг Кикабидзе.

Зрителями «Золотой кочерыжки» стали мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Они поприветствовали гостей и участников фестиваля, а также вручили коллективу драматического театра подарки.

Но, безусловно, главный сюрприз вечера – сама конкурсная программа, которую автор и режиссер «Золотой кочерыжки» Игорь Булыгин организовал как съемки уникального фильма-мечты. Участниками творческих номеров стали артисты ведущих театров Свердловской области и студенты театрального института и актерского отделения Нижнетагильского колледжа искусств.

Смотреть фотоотчет «V Областной фестиваль-конкурс «Золотая кочерыжка»

В разные годы «капустными» призами награждались творческие коллективы из Серова, Озерска, Каменск-Уральского и Екатеринбурга. Нижнетагильский драмтеатр - основатель и организатор этих театральных шалостей и юмора, был дважды удостоен серебряной и один раз бронзовой кочерыжки. В этом году его коллекцию впервые пополнила главная награда областного фестиваля.

Второе место разделили между собой труппы Свердловского театра музыкальной комедии и Театр юного зрителя.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил