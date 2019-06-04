Нижнетагильский театр кукол отпраздновал своё 75-летие

Первым коллектив Театра кукол поздравил Владислав Пинаев. Он подчеркнул, что театр отличает особая атмосфера, которая притягивает посетителей независимо от возраста.

Вы оживляете своих персонажей, передавая им частицу души. Зрители это тонко чувствуют. Желаю всему коллективу много новых творческих идей и воплощения в жизнь самых заветных желаний!сказал глава Нижнего Тагила.

Актёры Театра кукол подготовили для пришедших гостей новый спектакль под названием «Кукольный голос». Со слов выступавших, такого масштабного и сложного проекта коллектив никогда не делал и его по праву можно считать главным событием сезона.

В репертуаре Нижнетагильского театра кукол когда-то было несколько спектаклей для взрослых, но никогда мы не делали спектакль, который был бы одинаково интересен и детям и взрослым. «Кукольным голосом» мы хотим попробовать себя в этом направлении. Ведь искусство кукольников настолько разное и фантастическое, что способно очаровать и научить верить в волшебство зрителя любого возраста,рассказала директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева.