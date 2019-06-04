В Нижнем Тагиле прошёл спектакль-номинант «Золотой маски»
3 июня в Нижнетагильском драматическом театре состоялся показ спектакля «С любимыми не расставайтесь». Постановка была номинирована на национальную премию «Золотая маска».
Спектакль был представлен Московским театром юного зрителя. Тагильчане аплодировали артистам стоя. По словам художественного руководителя тагильской драмы Игоря Булыгина, спектакль такого уровня в Тагиле — невероятное событие, номинанты на «Золотую маску» на сцене города впервые.
То, что эта премия приехала в Нижний Тагил, это очень важно. Есть возможность жителям посмотреть лучшие спектакли страны. Вы можете подумать конкуренция, но мы не боимся их привозить! Мы хотим показать, что мы конкурентоспособны. Мы гордимся, что к нам приехал такой спектакль из Москвы.рассказал Игорь Булыгин.
«Золотая Маска» — российский театральный фестиваль, ежегодно представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России. Также на фестивале вручается одноименная премия. С недавнего времени, спектакли номинанты начали транслировать в кинотеатрах. А в год театра стали возить по стране.