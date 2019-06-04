В Нижнем Тагиле прошёл спектакль-номинант «Золотой маски»

То, что эта премия приехала в Нижний Тагил, это очень важно. Есть возможность жителям посмотреть лучшие спектакли страны. Вы можете подумать конкуренция, но мы не боимся их привозить! Мы хотим показать, что мы конкурентоспособны. Мы гордимся, что к нам приехал такой спектакль из Москвы.рассказал Игорь Булыгин.