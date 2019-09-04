В Нижнем Тагиле для дошколят прошел форум безопасности
Сегодня, 11:07Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Инспектор ГИБДД, спасатели, волонтеры из поисково-спасательного отряда «Скорпион», специалисты ООО «ВИП безопасность» и Нижнетагильского отделения ВДПО поселили детские сады № 176 и № 142 «Маячок» в рамках форума безопасности пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники МЧС и ВДПО напомнили юным тагильчанам телефоны вызова экстренных служб и пожарных. Дошколятам показали снаряжение пожарных, а также оснащение спецавтомобиля.
На площадке ГИБДД детям напомнили основные правила поведения на дороге. Волонтеры рассказали детсадовцам, как не заблудиться в лесу и что делать, если это все-же произошло.
После мероприятия дошколятам вручили сладкие подарки и памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.
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