В Нижнем Тагиле для дошколят прошел форум безопасности

Сотрудники МЧС и ВДПО напомнили юным тагильчанам телефоны вызова экстренных служб и пожарных. Дошколятам показали снаряжение пожарных, а также оснащение спецавтомобиля.

На площадке ГИБДД детям напомнили основные правила поведения на дороге. Волонтеры рассказали детсадовцам, как не заблудиться в лесу и что делать, если это все-же произошло.